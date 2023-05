Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele celebra l’International Museum Day, una giornata dedicata ai musei e promossa dall’ICOM per evidenziarne il ruolo nella società e rafforzare i legami con le comunità locali.

L’evento: tutti i dettagli

“Musei, sostenibilità e benessere“, è questo il tema di quest’anno dell’evento. La manifestazione, mira a mettere in luce l’importanza dei musei nel contribuire a un cambiamento positivo nelle comunità. Questa speciale iniziativa rappresenta un’opportunità unica per il museo di mettere in luce il suo ruolo fondamentale come preservatore del patrimonio culturale e come catalizzatore di conoscenza e dialogo tra diverse realtà sociali.

A partire dalle 10.30, il Museo propone “Ti racconto il ManES”, un percorso di fruizione museale che include visite guidate tematiche a cura dei Servizi Educativi.

Lo scopo della manifestazione

L’obiettivo è far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio comune, contribuendo al benessere e allo sviluppo sostenibile della comunità.

Focus sulla relazione uomo-territorio

Il percorso di visita sarà incentrato sui reperti archeologici che evidenziano le relazioni tra l’uomo e il territorio nella Valle del Sele. Sarà sottolineata l’importanza della sostenibilità nello sfruttamento delle risorse naturali.

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti, permettendo a tutti di godere di questa iniziativa dedicata alla cultura e alla sostenibilità.