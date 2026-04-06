Eccellenza: sogno Ebolitana, rincorsa Battipagliese e speranza Santa Maria

Il campionato di Eccellenza si ferma per le festività di Pasqua: si tornerà in campo sabato 11 Aprile per gli ultimi snodi cruciali della stagione che possono regalare i primi verdetti.

La situazione di Ebolitana e Battipagliese

In Eccellenza l’Ebolitana è a pochi passi dalla vittoria del campionato, conduce il Girone B con 67 punti. Alle sue spalle giacciono l’Apice con 64 punti e la Battipagliese con 62, che tengono il fiato sul collo agli eburini. Complice l’inaspettato pari dello scorso in casa contro il Buccino, il campionato si è clamorosamente riaperto: l’Ebolitana ha il peso addosso di non perdere ulteriori punti nelle tre gare mancanti, per evitare il sorpasso dell’Apice.

La Battipagliese invece ha totalmente cambiato ritmo da quando è arrivato mister Iuliano a Gennaio: 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in casa contro il San Vito Positano che però pesa tantissimo in quanto le zebrette erano in vantaggio di due reti, per cui in questo finale di stagione rimane tanto rammarico, e i bianconeri devono vincere tutte le partite e sperare in molteplici passi falsi di Ebolitana e Apice, che difficilmente avverranno.

Il punto sulla Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria è in una situazione estremamente difficile ma ancora salvabile: è terzultima in classifica con 30 punti al pari del Puglianello, al momento giocherebbe il playout contro il Buccino, e vuole quantomeno allontanare l’Angri che ne ha 26 per blindare un posto ai layout, mentre la salvezza diretta dista 4 punti con il dodicesimo posto occupato momentaneamente dal Castelpoto. La Polisportiva è padrona del suo destino salvezza ma anche di quello della promozione in Eccellenza: le prossime due gare saranno Santa Maria- Ebolitana e Apice Santa Maria.