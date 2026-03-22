Eccellenza: l’Ebolitana la sblocca, il Buccino Volcei pareggia nel recupero

Allo stadio “Dirceu” di Eboli pareggio in extremis del Buccino, l’Ebolitana resta in vetta con tre punti di vantaggio.

La partita

L’Ebolitana, inizia con grinta. Al secondo minuto, sfiora il vantaggio con un tiro cross di Cappiello, deviato in angolo da Acka. Risponde De Marzo all’ottavo, con Pappalardo che respinge in angolo un rasoterra insidioso. Passano sei minuti ed Hefiane, dalla distanza non trova la porta difesa da Isernia. Rasoiata di Trimarco al ventesimo, pallone fuori. Un minuto dopo Fernando sfiora il vantaggio: tiro a giro dal vertice destro dell’area, deviato in corner da Isernia. Proteste per un contatto in area su Cappiello, al ventitreesimo, ma la terna arbitrale lascia proseguire. Al minuto 34° tiro dalla bandierina, di Avallone: Ciuccio non riesce a toccare il pallone. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi. Fine del primo tempo.

La ripresa

Ripresa del match con la capolista vicina al vantaggio dopo otto minuti. Bel tiro di Cappiello dalla distanza, Isernia si tuffa e respinge, ma non è finita: De Sio tenta un diagonale sul quale è ancora attento il portiere, che blocca la sfera.Clamoroso palo interno di De Sio al quindicesimo, con Isernia battuto.La sblocca l’Ebolitana dopo 38°di gioco con Tagliamonte che tutto solo in area trafigge Isernia. Bellissima azione però di Pellecchia che sul filo del fuorigioco serve Tagliamonte che realizza e poi festeggia sotto gli spalti, con i tifosi entusiasti. Said al 44 esimo prova di testa, facile parata del portiere. Pareggio di testa con Campanile, al terzo di minuto di recupero. Termina con un pareggio la gara tra la capolista Ebolitana ed il Buccino.