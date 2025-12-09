Eccellenza: Silvio Maglione nuovo direttore sportivo della Battipagliese

La Battipagliese1929 rende noto la nomina a direttore sportivo della prima squadra del signor Silvio Maglione. Nato a Benevento il 28-05-1989, Maglione è stato direttore sportivo nell’Avellino (settore giovanile), Nocerina (serie D), Montesarchio (Eccellenza), Pomigliano (Eccellenza), Forza e Coraggio (Eccellenza), Cervinara e quest’anno con il Castelpoto (Eccellenza).

Le dichiarazioni

“Appena ho ricevuto la chiamata della Battipagliese non ho esitato ad accettare perchè è impossibile rifiutare la Battipagliese. Ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità. Prometto alla società e alla piazza di fare il massimo per renderli felici, giocheremo tutte le partite al massimo per portare la Battipagliese dove merita. Sono carichissimo per questa avventura!”.

I ringraziamenti

Contestualmente la società saluta e ringrazia il direttore sportivo Piero Di Candia per l’impegno profuso in questi mesi augurandogli le migliori fortune a livello personale e professionale