Eccellenza: Rocco Fiume nuovo allenatore della Battipagliese

La Battipagliese 1929 ha annunciato ufficialmente la nomina di Rocco Fiume come nuovo responsabile tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2025-2026. Nato a Siano l’11 ottobre 1980, Fiume ha maturato una lunga esperienza nei campionati dilettantistici campani. Ha iniziato la carriera da allenatore come vice di Gigi Squillante al Gladiator, all’Ercolanese e anche alla Battipagliese.

Successivamente ha guidato per cinque stagioni il Solofra: tre anni nel campionato di Promozione e due in Eccellenza, centrando anche una partecipazione ai play off. Le ultime due stagioni lo hanno visto protagonista sulla panchina del Castel San Giorgio, ottenendo in entrambi gli anni l’accesso alla fase play off.

Gli obiettivi

Le prime parole di mister Fiume: “Se ho scelto di venire a Battipaglia non è per ridurre la mia ambizione ma aumentarla: voglio provare a vincere, così come mi ha chiesto la società”.

Il nuovo allenatore ha anche delineato i piani per la costruzione della rosa: “Costruiremo una squadra importante per la categoria puntando sulla riconferma di molti elementi dell’anno scorso e mettendoci vicino giocatori forti. Ci metteremo passione e dedizione!”.