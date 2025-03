Eccellenza: Margiotta trascina l’Agropoli, per i delfini tre punti importanti

Una doppietta del capitano dei delfini regala tre punti preziosissimi all’Agropoli contro il Buccino.

La gara

La partita si mette subito bene per l’Agropoli che dopo tre minuti passa in vantaggio con Margiotta che realizza un rigore procurato da Gaudino. La reazione del Buccino non tarda ad arrivare e ci prova prima Acka con un azione personale e poi Linares, ma in entrambe le circostanze le conclusioni non sortiscono nessun effetto. Nel finale di primo tempo occasione anche per Gonella, ma Grieco si fa trovare pronto e respinge.Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

La ripresa

Nella ripresa, la gara resta equilibrata con l’Agropoli che va vicina al raddoppio con un colpo di testa di Chietti dagli sviluppi di corner, ma è bravo Palladino a respingere, i delfini continuano a spingere e a un quarto d’ora dalla fine Cimadomo lanciato a rete viene fermato da Siano che viene espulso, sugli sviluppi della punizione Margiotta con una grande conclusione non lascia scampo a Palladino e sigla il 2-0.

Nei minuti finali Cimadomo potrebbe arrotondare il risultato, ma è poco lucido sotto porta. Termina così l’incontro con l’Agropoli che supera il Buccino per 2-0 e guadagna tre punti preziosissimi in vista della lotta alla salvezza.