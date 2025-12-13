Eccellenza: dopo gli scontri per Ebolitana e Battipagliese gare a porte chiuse

Match a porte chiuse per Ebolitana e Battipagliese. Una scelta presa dalla Prefettura al fine di evitare possibili scontri tra le tifoserie delle due compagini, in seguito ai gravi episodi verificatisi in autostrada lo scorso sabato. Dunque niente pubblico per Battipagliese – Solofra ed Ebolitana Castelpodo.

La nota dell’Ebolitana

“Riteniamo questa decisione ingiusta e iniqua. I tifosi dell’Ebolitana non hanno causato alcun incidente, ma hanno solo reagito a una aggressione premeditata, avvenuta mentre sul pullman erano presenti anche adulti e bambini”, fanno sapere dalla società.

“Ciò che più ci preoccupa è il precedente che si viene a creare: se per danneggiare una squadra – come l’Ebolitana, oggi prima in classifica, frutto di importanti investimenti e simbolo sportivo di una città di circa 40.000 abitanti, peraltro nell’anno del centenario della società e con una tifoseria che ha sempre tenuto comportamenti esemplari – basta organizzare violenze lontano dagli stadi per privarla del proprio pubblico, allora si supera un limite che mette in discussione i principi di equità e democrazia nello sport”, fa sapere il presidente Francesco D’Addino.

A Battipaglia silenzio e mercato in fermento

Nessuna presa di posizione della Battipagliese che intanto silenziosamente continua a muoversi sul mercato. Ingaggiato l’attaccante Guido Abayian.