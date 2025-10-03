Eccellenza, Battipagliese ed Ebolitana oltre le fatiche di coppa: Santa Maria per la prima gioia

Non ci si ferma mai anche nel campionato d’Eccellenza

A cura di Manuel Chiariello

Non ci si ferma mai anche nel campionato d’Eccellenza. Oltre ai consueti impegni del weekend, Battipagliese ed Ebolitana sono state protagoniste in settimana anche dei match di Coppa Italia che potrebbero aver tolto qualche energia fisica e nervosa alle rispettive compagini. Zebrette ed eburini, distanziati di un solo punto in classifica, iniziano ora a far sul serio animando le parte arte della classifica. Per la Polisportiva Santa Maria, invece, il bisogno di ottenere la prima vittoria stagionale è vitale.

Le gare

Dopo il pari in dieci uomini maturato nella sfida d’andata di Coppa Italia di categoria contro la Caivanese, la Battipagliese è chiamata ad un’altra insidiosa trasferta contro il Salernum Baronissi. I bianconeri necessitano di sfatare il tabù in esterna dove i successi ottenuti sono ancora fermi a zero. I ko contro il Castel San Giorgio e l’Agerola si sono fatti sentire ed è il momento di invertire la rotta per una squadra che ha messo in mostra la sua mai indubbia forza e profondità di rosa. L’Ebolitana, invece, viene dal pesante tonfo in Coppa contro il Gladiator. Un 3-0 fuori casa che ha messo in discussione la qualificazione al prossimo turno, ma che non deve avere ripercussioni sul fronte campionato. I biancoblù, al “Dirceu”, ospitano una Sanseverinese in crisi. Un vero duello a distanza tra le due acerrime rivali prima dell’atteso derby di settimana prossima che le vedrà finalmente contrapposte. Obiettivi diversi per la Polisportiva Santa Maria che, lottando per la salvezza, deve iniziare a raccogliere punti preziosi al “Carrano”. I giallorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria, se la vedranno con il Castelpoto. In settimana sono arrivati ben sei nuovi rinforzi per mister “Ferrara”, a dimostrazione dell’impegno incessante della società. Ora la parola deve passare al campo.

Novità in Coppa Italia

Ancora un altro colpo del segretario Salvatore Di Stefano. Dopo quanto successo lo scorso anno con la Polisportiva Santa Maria, Di Stefano è riuscito a lavorare efficacemente anche nel nuovo ruolo ricoperto nella Battipagliese. Le zebrette, infatti, a seguito di un irregolarità di un calciatore utilizzato nel match d’andata di Coppa Italia dalla Caivanese, ha ottenuto il 3-0 a tavolino valido per il passaggio del turno

Nei quarti, la Battipagliese attende la vincente del match tra Solofra ed Apice.

