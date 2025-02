Battipagliese, tris al Salernum Baronissi

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese supera il Salernum Baronissi per tre reti a zero e mantiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Castel San Giorgio ed Heraclea.

La cronaca

Gara scorbutica, complicata, sicuramente non facile quella contro il Salernum Baronissi nonostante il rotondo risultato finale. Polverino imbriglia bene il centrocampo bianconero che non riesce a creare sbocchi per gli avanti. Degna di nota la conclusione ravvicinata di Ripa a metà della prima frazione di gioco su cui si oppone con il corpo Pisapia in uscita bassa.

Ci vuole, quindi, un episodio per far smuovere l’inerzia del match e l’episodio arriva al minuto 41 quando Calvanese viene atterrato in area da Romano: calcio di rigore ineccepibile che Ripa trasforma con una conclusione centrale. Nel giro di tre minuti, nella ripresa, invece, la Battipagliese chiude il match: Tedesco inventa per Minicone che entra in area, controllo orientato sul destro e conclusione a giro sul palo lungo su cui nulla può Pisapia (19’) e tap in di Ripa (22’) su assist ancora una volta di Tedesco.

Arriva a 19 centri stagionali l’attaccante e capitano della Battipagliese con la doppietta di oggi.

Nel finale si sporca i guanti anche Trapani per chiudere due conclusioni ravvicinate del neo entrato D’Ambrosio e di Trimarco.