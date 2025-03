Eccellenza, 31esima giornata: la Battipagliese batte il Sant’Antonio Abate

Nella trentunesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Vigilante Varone” di Sant’Antonio Abate ed allunga sul Castel San Giorgio, fermato in casa dall’Apice.

La gara

Tre punti che mantengono le zebrette, quindi, nelle zone nobili della classifica. Gara non semplice quella contro gli abatesi che proprio al “Varone” avevano superato il Castel San Giorgio qualche settimana fa ma, nonostante l’espulsione di Moussa al 39’ del primo tempo, la Battipagliese non ha quasi mai sofferto le sortite offensive dei padroni di casa. Dopo trenta secondi è Tedesco a colpire la traversa con una staffilata di sinistro dal limite dell’area di rigore. Ancora Tedesco protagonista di una girata, su un bell’assist di Spagnuolo, nel cuore dell’area di rigore ma l’ex attaccante della Scafatese non impatta bene con la sfera.

Tedesco, poi, si trasforma in assist man per il colpo di testa di Ripa che termina fuori di pochissimo. A sei dal termine del primo tempo, come detto, arriva il rosso diretto a Moussa per proteste verso il direttore di gara. Nonostante l’uomo in meno la Battipagliese mantiene il pallino del gioco e, anche nella ripresa, va vicina al gol sempre con Tedesco che conclude alto a tu per tu con Sorrentino.

Al 25’, poi, arriva il gol vittoria di Magliano: calcio d’angolo battuto da Tedesco col sinistro e incornata vincente del centrale difensivo bianconero giunto al sesto centro stagionale. Il Sant’Antonio si getta in avanti alla ricerca del gol del pari ma, oltre ad un incrocio dei pali scheggiato da Sannino, non impensierisce oltremodo Trapani.

Il tabellino

Sant’Antonio Abate: Sorrentino, Longobardi, Vitale (dal 33’s.t. Giuliani), Scogliamiglio (dal 13’s.t. Sannino), Sorriso, Picaro, Balzano, Di Ruocco (dal 20’s.t. Luongo), Acampora, Ferraro (dal 34’s.t. Elefante), Esposito. A disposizione: Lucenti, Gaglione, Scogliamiglio, Piccolo, D’Amuro. Allenatore: Trapani

Battipagliese: Trapani, Magliano, Olmos, Tedesco (dal 28’s.t. Minicone), Ripa, Tomolillo (dal 39’s.t. Petrosino), Spagnuolo (dal 28’s.t. Della Vecchia), Calvanese, Suozzo, Losasso, Moussa. A disposizione: Tammaro, Prevete, Boglic, Masella, Tarcinale, Carnasciali.

Allenatore: Pietropinto

RETI: 25’s.t. Magliano

ARBITRO: Signor Marco Antonuccio di Roma1

ASSISTENTI: Signor Salvatore Forgione di Avellino e Salvatore Tartaglione di Napoli

NOTE: Prima dell’inizio della gara rispettato minuto di raccoglimento in memoria del giovane calciatore della Cantera Napoli, Ciro De Vivo, scomparso in settimana. Ammoniti: Scogliamiglio, Balzano, Trapani (all. Sant’Antonio Abate); Olmos, Calvanese, Suozzo e Della Vecchia. Calci d’angolo: 5 a 4 per la Battipagliese. Recupero: 1’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 300 circa