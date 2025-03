Eccellenza: Agropoli sfida proibitiva a Buccino per la salvezza, la Battipagliese spera a Sant’Antonio Abate | VIDEO

Ci siamo, ultime quattro gare alla fine della stagione e il calendario è caldissimo. L’Eccellenza scende in campo per questo weekend di calcio ed emozioni dove non mancheranno le sorprese.

Le partite

Sabato sarà il turno di Ebolitana e Polisportiva Santa Maria a caccia di quei punti necessari per raggiungere una zona di maggior confort dai playout, concludendo l’annata in tutta tranquillità dopo un campionato sicuramente non facile per entrambi. I biancoblù se la vedranno con il Solofra, mentre la squadra di De Felice dovrà tenere testa al Montemiletto, entrambe fuori casa. Una Calpazio di tutto cuore e orgoglio, invece, se la vedrà con il Santa Maria La Carità con un destino, però, già ampiamente scritto.

Un destino ancora da decifrare, invece, per Agropoli e Battipagliese. I delfini al “Guariglia” ospitano un Buccino in lotta per i playoff e non sarà di certo impresa facile per Margiotta e compagni. L’Agropoli, nel momento cruciale dell’anno, nelle ultime uscite è apparsa stanca e con diverse assenze pesanti. Servirà la partita perfetta per tenersi in linea di galleggiamento e non peggiorare la classifica. Le zebrette coltivano ancora il sogno promozione. L’Heraclea, in settimana, ha vinto la gara da recuperare contro il Salernum Baronissi e si è ripresa la testa del girone. Ora la Battipagliese insegue a -2 e bisognerà stare in guardia anche domenica contro un Sant’Antonio Abate desideroso di punti salvezza.