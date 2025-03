Eccellenza: l’Heraclea vince il recupero e guadagna la vetta

Nel recupero della 29a giornata del campionato di Eccellenza Girone B, l’Heraclea supera il Salernum Baronissi per 1-2 e si appropria della vetta della classifica.

La partita

L’Heraclea nel recupero del match con il Salernum Baronissi, dopo la sospensione per problemi fisici al direttore di gara, si impone per 1-2 e ritrova la vetta della classifica a quattro giornate dal termine. La partita era stata sospesa ad una ventina minuti dal termine, nel recupero odierno la squadra pugliese ha trovato il doppio vantaggio con Johnson Yeboah, per poi vedere le distanze accorciate con il rigore di Trimarco.

L’Heraclea guadagna la vetta

Con questa vittoria l’Heraclea supera la Battipagliese in vetta alla classifica, allungando a più due su questi ultimi. Quattro giornate al termine della stagione, con l’Heraclea che vedrà il proprio cammino per la promozione diretta in Serie D, passare anche per la sfida con l’Agropoli.