Serie D – Eccellenza: le gare del weekend

Nel campionato di Serie D vittoria per la Gelbison che batte 3 a 0 il Real Monterotondo e consolida il primato in classifica in vista del big match contro il Cassino.

Nel campionato di Eccellenza l’Agropoli perde con l’Ebolitana: i delfini passano in vantaggio ma la gioia dura poco perché gli eburini prima la ribaltano e poi sorpassano.

Prova incolore per la Polisportiva Santa Maria che perde in casa contro il Salernum Baronissi. Finisce 1 a 0.

Vittoria per 3 a 2 della Battipagliese che in casa supera la Virtus Stabia. Le zebrette continuano ad inseguire la vetta.