Eboli, sorpreso a rubare gasolio nel cantiere dell’Alta Velocità: denunciato

In data 24 settembre u.s., la Polizia di Stato ha provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria competente un individuo residente nella provincia di Salerno per il reato di furto di carburante all’interno del cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno – Reggio Calabria.

L’operazione

In particolare, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno notato un soggetto che trascinava una tanica verso un’autovettura ferma in corsia di emergenza. Il medesimo, alla vista della pattuglia, abbandonava il fusto sull’asfalto, tentando la fuga nelle campagne adiacenti, approfittando dell’oscurità notturna per dileguarsi.

All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto altre taniche piene di gasolio per un totale di 100 litri, del quale il conducente non era in grado di chiarire la provenienza. Una volta accertato che il carburante era stato appena asportato da una gru presente nel cantiere TAV adiacente, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto.