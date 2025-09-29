Eboli, sorpreso a rubare gasolio nel cantiere dell’Alta Velocità: denunciato

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno notato un soggetto che trascinava una tanica verso un’autovettura ferma in corsia di emergenza

A cura di Comunicato Stampa
Polizia

In data 24 settembre u.s., la Polizia di Stato ha provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria competente un individuo residente nella provincia di Salerno per il reato di furto di carburante all’interno del cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno – Reggio Calabria.

L’operazione

In particolare, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno notato un soggetto che trascinava una tanica verso un’autovettura ferma in corsia di emergenza. Il medesimo, alla vista della pattuglia, abbandonava il fusto sull’asfalto, tentando la fuga nelle campagne adiacenti, approfittando dell’oscurità notturna per dileguarsi.

All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto altre taniche piene di gasolio per un totale di 100 litri, del quale il conducente non era in grado di chiarire la provenienza. Una volta accertato che il carburante era stato appena asportato da una gru presente nel cantiere TAV adiacente, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Castellabate: un momento di profonda emozione per la messa di ringraziamento per Don Roberto e Don Pasquale

Una Chiesa gremita di fedeli, confraternite ed istituzioni si sono uniti per…

Tumore seno

Tumore della mammella: l’Asl Salerno amplia l’offerta per la prevenzione

Lo scopo è quello di potenziare l’offerta di prevenzione oncologica in maniera…

Rutino: successo per l’estemporanea di pittura “La stazione dei pittori”

Le strade di Rutino si sono ancora una volta trasformate in una…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.