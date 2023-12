Eboli: Rissa nell’area di sosta del Palasele poco prima del concerto della Pausini

È successo ieri sera poco prima dell’inizio del concerto della Pausini nell’area di sosta del Palasele, in via Dell’Atletica, quando alcuni venditori ambulanti e altri parcheggiatori abusivi sono venuti alle mani. Parole grosse all’indirizzo dell’uno e dell’altro e poi la rissa. Botte da orbi e qualcuno è caduto rovinosamente a terra.

La scena di violenza non è passata inosservata a quanti in quel momento parcheggiavano le automobili nello spiazzo dedicato alla sosta.

L’intervento delle forze dell’ordine

Lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I carabinieri del capitano Gentile e i vigili urbani del capitano Dura.

Gli uomini in divisa hanno provveduto ad espletare le formalità di rito per ricostruire la dinamica dei fatti.

Pare che tre siano le persone identificate dalle forze dell’ordine.

La protesta della Pubbliparking

Intanto, torna a farsi sentire la protesta dei parcheggiatori della società Pubbliparking, azienda che per conto del Comune di Eboli in città gestisce il servizio di sosta.

Gli stessi operatori ieri sera hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Richiesta di incontro

È un fenomeno annoso quello dei parcheggiatori abusivi e dei venditori ambulanti non autorizzati, un problema che si ripete spesso durante gli eventi che si svolgono al Palasele e che richiamano migliaia di persone in città.

«Adesso basta – dicono i parcheggiatori – vogliamo essere tutelati e vogliamo lavorare senza la paura costante di subire violenze anche verbali».

Davanti all’ennesimo episodio delinquenziale i dipendenti della Pubbliparking chiedono all’amministrazione comunale, per il tramite delle sigle sindacali, garanzie e potenziamento dei controlli per la pubblica incolumità e per la loro sicurezza.