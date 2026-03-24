Eboli: rinviato il concerto di Luchè al PalaSele

Rinviato il concerto di Luchè in programma al Palasele questa sera. La decisione è arrivata nelle ultime ore e il motivo ufficiale comunicato è legato a problemi di salute dell’artista. La data avrebbe dovuto rappresentare il secondo appuntamento consecutivo a Eboli, organizzato dopo il grande successo registrato nella serata di ieri, che ha visto il palazzetto gremito di fan arrivati da tutta la Campania e non solo.

La motivazione

Proprio sull’onda dell’entusiasmo per il primo concerto, era attesa un’altra serata di grande musica e partecipazione. Tuttavia, per motivi di salute, l’artista e lo staff hanno deciso di rinviare lo spettacolo per permettere il recupero nelle migliori condizioni.

Le info utili

Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, è stato confermato che verranno rimborsati secondo le modalità che saranno comunicate dai canali ufficiali nelle prossime ore. I fan restano ora in attesa di eventuali aggiornamenti su una possibile nuova data per il concerto. Nel frattempo, rimane il ricordo della serata di ieri che ha confermato ancora una volta il forte legame tra Luchè e il suo pubblico.