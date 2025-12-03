Eboli, raid vandalico in pieno centro: squarciati i quattro pneumatici all’auto di una commerciante

Un atto di puro vandalismo ha scosso la tranquillità del centro cittadino di Eboli. L’episodio si è verificato in via Madonna del Soccorso, nel tratto compreso tra Viale Amendola e via Don Michele Paesano. Vittima del gesto una giovanissima commerciante della zona, che ha ritrovato la propria autovettura con tutti e quattro gli pneumatici squarciati.

La scoperta è avvenuta questa mattina presto, poco prima dell’apertura dell’attività commerciale. Un negozio che rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, accogliendo quotidianamente numerosi clienti affezionati provenienti anche da altre zone della città.

La denuncia e l’assenza di telecamere

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del raid. La donna, scossa dall’accaduto, si è rivolta alle forze dell’ordine per sporgere regolare denuncia contro ignoti. Purtroppo, le indagini potrebbero rivelarsi complesse: stando a quanto si apprende, l’area interessata sembrerebbe sprovvista di videocamere di sorveglianza pubbliche o private che avrebbero potuto immortalare i colpevoli.

Solidarietà e allarme sicurezza

La notizia si è diffusa rapidamente nel popoloso quartiere del centro, suscitando sentimenti di dispiacere e incredulità. Per tutta la mattinata sono stati numerosi gli attestati di stima e vicinanza rivolti alla commerciante, conosciuta e benvoluta da tutti per la sua gentilezza e disponibilità.

Tuttavia, tra i residenti monta la preoccupazione. Questo, infatti, è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo a colpire la zona. Soltanto pochi giorni fa, tra la chiesa di San Bartolomeo e via Buozzi, un’altra auto in sosta era stata presa di mira dai ladri, che avevano asportato i fanali di posizione.

Di fronte a questa escalation di microcriminalità e vandalismo, gli ebolitani tornano a chiedere a gran voce un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e, soprattutto, l’installazione di un sistema di videosorveglianza comunale più capillare per garantire la sicurezza del centro urbano.