Eboli: raid notturno. Vandalizzate una decina di automobili

Amaro risveglio per tanti ebolitani che questa mattina, sotto casa, hanno scoperto le proprie auto vandalizzate.

Qualcuno, nel cuore della notte e complice la pioggia, ha asportato diversi impianti dei fanali anteriore e posteriore delle vetture, specchietti laterali, pezzi di carrozzeria, probabilmente da utilizzare come pezzi di ricambio da immettere sul mercato nero.

L’episodio

Una bravata, un furto su commissione, non è dato saperlo. Ma gli episodi hanno lasciato sgomenti anche altri residenti della città che, indignati, hanno constatato i fatti.

Via Buozzi è una delle arterie principali della città, tra viale Amendola e via Carlo Rosselli.

Ma anche Via Giambattista Vignola, la zona Paterno, il rione Pescara e via Nazionale: sono tutte strade immediate al centro cittadino interessate dal raid notturno che ha messo fuori utilizzo almeno una decina di auto, quasi tutte seminuove e quasi tutte vandalizzate per rubare parti delle componenti tra cui fari, pneumatici, specchietti retrovisori.

L’elenco dei danni potrebbe aumentare.