Eboli, presentata l’App “E-Med Experience: nuove frontiere per la cultura”

È stata presentata questa mattina, lunedì 9 giugno, al Complesso Monumentale di San Francesco – Sala Mangrella ad Eboli, l’APP E-Med Experience.

Ecco a cosa serve

Un nuovo passo avanti nel panorama culturale ebolitano e nuove occasioni di incontro e riflessione per la storica biblioteca. L’app pensata per rendere l’accesso alla lettura e ai servizi culturali semplice, digitale e inclusivo è una innovazione fortemente voluta dall’assessore alla cultura del Comune di Eboli Lucilla Polito.

Una biblioteca più attiva e vissuta

Durante l’evento prezioso è stato il Focus sul progetto “Eboli BiblioNetwork” e i suoi prossimi passi che porteranno la biblioteca ad essere più viva e vissuta. Prezioso anche il Momento interattivo con “Pesca e prendi in prestito”.

Insieme a Lucilla Polito, Assessore alla Cultura del Comune di Eboli ha presenziato alla conferenza anche Carmine Caprarella funzionario comunale. Dietro la costruzione di questa app, grande il lavoro per gli uffici competenti, per i giovani borsisti e i volontari e grande impegno per l’assessorato di competenza che segue da vicino e con attenzione la nuova gestione dell’offerta culturale in Città.