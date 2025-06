Eboli, Politiche Culturali e Sport: il punto con l’assessore alla Cultura Lucilla Polito

Cultura e sport nella Città di Eboli camminano di pari passo attraverso una serie di appuntamenti e iniziative che dal centro cittadino alle zone periferiche attraversano la comunità coinvolgendo le scuole, le associazioni, i singoli individui e i gruppi.

Le manifestazioni

Se, infatti, grande attenzione è rivolta all’indotto scolastico del territorio con una serie di manifestazioni e di eventi che vedono proprio le scuole protagoniste di iniziative di spessore dai concerti dei gruppi musicali alle esibizioni canore passando per le iniziative culturali e culturali; grande importanza riveste anche il settore sportivo comunale che ha all’attivo manifestazioni di carattere nazionale e riconoscimenti che portano i giovani atleti ebolitani a salire molto spesso sui gradini più alti dei podi di categoria.

Eboli Cult

Eboli Cult con l’arena allestita in piazza della Repubblica, poi, è il contenitore per eccellenza anche di questa estate ebolitana che senza affidare nulla al caso è riuscita fino ad ora a coinvolgere un nutrito numero di partecipanti. In calendario ancora appuntamenti teatrali, iniziative musicali, eventi e altre manifestazioni.