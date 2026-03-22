Eboli, nasce il Comitato “Futuro Nazionale”: le idee del Generale Vannacci radicano sul territorio

Il panorama politico di Eboli si arricchisce di una nuova realtà che punta a scardinare le vecchie logiche di potere. Il programma e le idee del Generale Roberto Vannacci trovano ufficialmente casa nel territorio ebolitano, grazie alla nascita del Comitato Costituente di Eboli 283. L’iniziativa si propone di agire come una cassa di risonanza per una visione politica che mette al centro il territorio, i cittadini e la difesa dei valori identitari.

Una politica tra la gente e contro i privilegi

Il Comitato Costituente si presenta con una missione chiara: trasformare l’idea politica in azione concreta, privilegiando il contatto diretto con la cittadinanza nelle piazze e nei quartieri. L’obiettivo dichiarato è quello di dare voce a chi è rimasto inascoltato, contrapponendosi a una gestione della cosa pubblica intesa come “un buon affare” o un’eredità familiare.

“Una politica, insomma, che non si chiude nelle stanze per spartirsi fette di potere ma che scende in strada fra la gente”, sottolineano i fondatori, ribadendo che la priorità deve restare la difesa della Patria e del Popolo, lontano dalle logiche delle spartizioni interne.

La sfida per il futuro dei cittadini ebolitani

Con un bagaglio di competenza e passione, il Comitato si dichiara pronto a operare affinché Eboli e gli ebolitani non debbano più sacrificare le prospettive delle nuove generazioni a vantaggio degli interessi di pochi. La nuova formazione si apre alla città, invitando chiunque voglia offrire il proprio contributo come risorsa per un centro urbano definito come “troppo a lungo deluso e mortificato e dimenticato dalla Politica”.

Al centro i giovani, tra diritti, doveri e tradizione

Il cuore pulsante del progetto è rivolto alle nuove generazioni. La visione di Futuro Nazionale a Eboli lega indissolubilmente la dignità sociale alla difesa della cultura e delle tradizioni nazionali. Secondo il Comitato, solo attraverso la certezza dei diritti e, parallelamente, il rispetto dei doveri, i giovani italiani potranno tornare a sperare in un futuro dignitoso nel proprio Paese.

“Politica é fare il bene della comunità e soltanto in un Paese in cui un Popolo può difendere la propria cultura e le proprie tradizioni, può vivere una vita con la promessa della giusta dignità, in cui c’è la certezza dei diritti ma anche dei doveri, i nostri figli, i Giovani Italiani, potranno avere un futuro”, conclude la nota del movimento, lanciando un segnale inequivocabile: Eboli è pronta per una nuova stagione politica.