Eboli: lite per l’eredità, botte da orbi nel quartiere Pezza Paciani

Un episodio di violenza probabilmente legato a una lunga disputa per l’eredità ha sconvolto ieri pomeriggio il quartiere di Pezza Paciana, in via Yuri Gagarin ad Eboli. Due persone sono rimaste ferite durante un litigio che, secondo quanto riportato, sarebbe il culmine di una serie di screzi che si prolungano da anni.

Le cause della lite

La causa di tale conflitto sarebbe da attribuire a una contesa su una proprietà ereditata, con i dissidi che hanno alimentato tensioni continue tra le persone coinvolte. La situazione è diventata così grave da sfociare in un episodio di violenza fisica.

La lite è avvenuta all’interno di un palazzo dove le persone coinvolte convivono nello stesso stabile, una situazione che, come riferito, ha generato frizioni quotidiane.

Urla, spintoni, rumori molesti e minacce qualcuno ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Alcuni degli screzi sarebbero stati documentati anche in denunce precedenti, segno di un clima di incomprensione e rabbia che ha caratterizzato i rapporti tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale dove sono stati curati per le ferite riportate durante lo scontro.

L’episodio ha suscitato una certa preoccupazione tra i vicini, che temono possibili ulteriori escalation, visto il contesto di tensioni accumulate nel tempo.

La convivenza forzata nello stesso stabile, sembra aver amplificato le difficoltà di una relazione già segnata da divergenze difficili da sanare.