Eboli: la maggioranza del Sindaco Conte esce allo scoperto e ritrova unità schierandosi contro il Partito Democratico

Sulla questione Sanità si sono espressi tutti, forze politiche e sindacati, associazioni e liberi cittadini ma i consiglieri di Conte solo per il Pd trovano il tempo e il modo per rispondere ufficialmente. È di queste ore, l’ultima in ordine di tempo, una grossa bacchettata politica amministrativa che arriva da Italia Viva – gruppo di maggioranza – ma per Vito Maratea, Pasquale Ruocco, Adolfo Lavorgna, Lucilla Polito, Matteo Balestrieri (non ha firmato il documento Naponiello di Italia Viva) il problema è il Partito Democratico.

Nella nota si legge

“Mai avremmo creduto che la sudditanza politica potesse spingersi a tanto, ma ancora una volta, il Partito Democratico di Eboli riesce a stupirci, spostando ancora più in là l’asticella dell’incredibile. Dopo giorni di imbarazzante silenzio, a copertura della scelta di avallare le ragioni assurde operate dalla Giunta regionale, gli ebolitani “nemici di Eboli” del PD, già sonoramente bocciati alle ultime Elezioni Politiche, hanno peggiorato la propria posizione diffondendo, nelle ultime ore, un comunicato stampa da brividi che sbandiera, senza vergogna alcuna, la totale soggezione all’egemonia e al volere politico del proprio despota, a discapito della tutela del nostro Ospedale e della Città di Eboli.

Questi signori, ancora oggi, faticano a comprendere che la battaglia politica intrapresa da questa Amministrazione non è una questione di campanile, di posizionamenti o di nomine, prerogative queste più affini al loro modo di intendere la politica”.

Un excursus sulle cose non fatte dal Pd e l’affondo

“Basti pensare alla questione rifiuti, alla mancata attuazione della metropolitana leggera, all’ostruzionismo al Lotto 0 relativamente all’Alta Velocità nella Piana del Sele e a quella Stazione che il Governatore preferirebbe realizzare nella sua Salerno.

Possiamo notare anche quanto conti a livello provinciale e regionale il PD ebolitano, dato che nella vicina Battipaglia festeggiano gli eventuali 97 milioni di euro, mentre i nostri condottieri del PD ebolitano devono trovare giustificazioni improponibili a quanto accaduto.

A costoro ribadiamo con forza, ancora una volta, che Noi siamo per l’Ospedale Unico della Valle del Sele, così come già affermato e concordato nelle sedi istituzionali. Posizione che sembrava essere condivisa anche dallo stesso Presidente De Luca, fautore oggi, invece, dell’unico vero tentativo di isolamento dell’intera Area del Sele che, con l’avallo del Partito Democratico, si vuole frammentare separando Eboli e Battipaglia per meri interessi personali e politici”.

I cinque di maggioranza ribadiscono

“Si tratta, semplicemente, della volontà di difendere la dignità di una Città e di un’intera Area Vasta che, in questi anni, è stata brutalmente mortificata dalle politiche attuate dalla Regione Campania. Noi non prenderemo parte a questo gioco, tanto è vero che sia con Battipaglia che con i Sindaci del comprensorio continueremo a dialogare per trovare insieme la migliore soluzione. Invitiamo tutti i cittadini di Eboli e del territorio a prendere parte alla manifestazione che si terrà lunedì 7 Agosto e, a tal riguardo, non condividiamo l’invito fatto al Sindaco da parte di Italia Viva a non coinvolgere direttamente le comunità su un tema così importante. In particolare, chiediamo a tutte le forze politiche e sociali della nostra Città di partecipare, nell’interesse comune di difendere il nostro territorio e la sua dignità”.