Eboli: “Scorrettezza istituzionale”. Per protesta il Sindaco Conte diserta l’incontro di domani con il governatore della Campania Vincenzo De Luca

La questione relativa alla nascita dell’ospedale unico della Valle del Sele continua a tenere banco e tra accuse e rivendicazioni il Sindaco di Eboli ha deciso, con una nota pubblica, di disertare l’incontro di domani con il governatore della Campania De Luca in programma presso il sito di compostaggio.

Il sindaco Conte scrive ai cittadini “a breve verrà convocata l’assise cittadina a partecipazione pubblica, affinché insieme a tutte le forze politiche, sociali e sindacali della nostra Città possiamo assumere tutte le iniziative finalizzate a modificare la scelta della Regione Campania. Oggi, più che mai, è il momento dell’unione e del senso di comunità”.

Un richiamo che stenta ad essere ascoltato dalla politica dal momento che molti sono contro l’amministrazione e la sua gestione politica amministrativa.

Le dichiarazioni

Conte scrive: “A differenza di chi ha governato la nostra Città dal 1996 al 2020, oggi autori di farneticanti comunicati e proclami tesi ad attribuire responsabilità a chiunque, fuorché a loro stessi, l’attuale Amministrazione, insediatasi solo nell’ottobre del 2021, si è attivata:

nel chiedere l’immediata utilizzazione dell’importo di circa 22.000.000 di euro per le opere di ammodernamento tecnologico dell’Ospedale di Eboli, con la costruzione della nuova piastra emergenziale e l’adeguamento sismico

nel sostenere la necessità di realizzare l’Ospedale unico della Valle Del Sele, come possono testimoniare gli incontri e l’istanza congiunta con la Sindaca di Battipaglia, firmata il 9 gennaio 2023, nonché la mobilitazione avviata con assemblee pubbliche e consigli comunali monotematici;

nell’effettuare il sopralluogo il 30 gennaio 2023 con il direttore generale dell’Asl ing. Sosto e l’ing. Di Maio (ora R.U.P. dell’attuale procedimento introdotto con la delibera regionale) per individuare le possibili aree su cui realizzare il futuro Ospedale unico.

nel redigere, infine, i recenti documenti del 30 marzo e del 24 maggio (a firma congiunta dei Sindaci di Eboli, Campagna, Altavilla Silentina, Albanella, Serre, Sicignano Degli Alburni, Postiglione, Buccino, Oliveto Citra e Contursi Terme, nonché di comitati e sigle sindacali) a tutela e potenziamento dell’Ospedale di Eboli ed in generale delle strutture sanitarie sul territorio”.

Conclusioni

Conte conclude: “La scelta operata dalla Giunta Regionale è sbagliata nel merito e nei modi, in quanto assunta in gran segreto mentre si fingeva di interloquire con i Sindaci di un territorio che certamente ha bisogno dell’Ospedale unico della Valle del Sele e non di un nuovo singolo Ospedale a Battipaglia o Eboli”.