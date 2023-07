Eboli: “Rinviato tutto a settembre”. Lo stato di agitazione dei lavoratori della Publiparking si placa in attesa di vedere concretizzare le promesse del Sindaco

Ieri mattina alle 11 si sono dati appuntamento nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia del Comune di Eboli. I lavoratori della Publiparking hanno chiesto un incontro con i dirigenti comunali e con i rappresentanti politici.

Attorno al tavolo Paolo Lascala, Carlo Lamberti, il vice sindaco Vincenzo Consalvo, il Sindaco Mario Conte. Presenti anche i consiglieri Ruocco, Masala e Moscariello (gli ultimi due fedelissimi del Sindaco seppur su versanti politici ancora opposti).

La discussione

Al centro della discussione un contratto di lavoro che scade il prossimo 18 luglio e proroghe che non sarebbero state nemmeno abbozzate. Nemmeno quella relativa al periodo Covid che, al contrario e per legge, avrebbe dovuto essere già applicata.



Eppure, è bastato alzare la voce e battere i pugni sul tavolo che la politica è corsa ai ripari.

Una determina di proroga covid di 81 giorni con scadenza al prossimo 6 settembre e una gara d’appalto entro il prossimo 31 dicembre: sarebbe questo l’accordo raggiunto. Almeno a voce.

La nota stampa integrale dal Comune

Nessun rischio per i lavoratori Publiparking.

Nessun ritardo nelle attività della Giunta comunale.



L’Amministrazione comunale intende rassicurare i lavoratori della Publiparking che non è a rischio alcun posto di lavoro.

I dipendenti della Publiparking non hanno nulla da temere poiché, come per il passato, verrà applicata la “clausola sociale” con l’eventuale passaggio di cantiere all’esito della prossima gara di affidamento del servizio parcheggi.

Si è al lavoro, infatti, con la consulenza dell’Ing. Troisi, per la revisione sia del Piano traffico che del Piano parcheggi su tutto il territorio comunale, attività propedeutica alla indizione della prossima gara.

Quanto alla questione della sosta in litoranea la relativa Delibera è stata caricata quest’oggi sul sistema informativo dell’Ente ed è in attesa dei pareri tecnici di rito. La Delibera in questione affronta la regolamentazione della sosta tra la rotatoria del Campolongo Hospital e Foce Sele, mentre per l’area rimanente si è in attesa del nulla osta del Comune di Battipaglia, titolare degli usi civici.

Appena i pareri tecnici saranno pronti la delibera verrà approvata.

Lunedì prossimo la Giunta si riunirà nuovamente, come del resto ha già fatto quest’oggi.

Il segretario comunale, dottor Domenico Gelormini, stimato e competente professionista, che purtroppo lascerà il nostro ente per un avanzamento di carriera, è semplicemente in ferie, e non avrebbe in ogni caso potuto esaminare una delibera ancora non “caricata” sul sistema.

A supportare la Giunta durante la sua assenza vi è la vicesegretaria, la dottoressa Maria Grazia Caputo, grazie alla quale i lavori dell’Amministrazione proseguono senza sosta.

Si sottolinea, infine, che nessun incarico di pulizia della fascia costiera è stato affidato ai lavoratori della Publiparking, bensì il settore manutenzione ha affidato le pulizie in litoranea, con lo sfalcio delle erbe infestanti, ad una ditta del settore appositamente incaricata, come già fatto nel recente passato.

L’attenzione per la fascia costiera è massima da parte di questa amministrazione, come ben sanno i cittadini che vivono in questa parte del territorio di Eboli e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi estivi.