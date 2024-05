Il Gal Cilento alla Fiera Cibus di Parma: evento di riferimento dell’agroalimentare italiano

Il Gal Cilento, quale capofila di 11 Gal campani, nell’ambito del progetto “ReFood”, ha preso parte, presso lo stand della Regione Campania, alla Fiera Cibus di Parma in corso di svolgimento a Fiere di Parma.

Le finalità

Si tratta dell’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano, dedicato ai professionisti del settore che rappresenta un’opportunità per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari campani. Insomma un’esperienza a tutto tondo sul mondo alimentare.

Gli interventi

Hanno partecipato il coordinatore del Gal Cilento Luca Cerretani e il consigliere del Gal Pesca Magna Grecia Bruno Bufano. Il 7 maggio si è tenuto lo show cooking dello chef del ristorante “Vecchio Saracino” Vincenzo Carola e a seguire la conferenza stampa.

Le dichiarazioni

“Si conclude il Road show internazionale fieristico con la prestigiosa Cibus di Parma, un evento unico in Europa in grado di valorizzare le eccellenze agroalimentari mondiali. Realizzare un calendario articolato nelle iniziative e complesso per il lasso temporale presuppone un grande lavoro di squadra degli undici Gal coinvolti, che ringrazio. Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa” è il commento del coordinatore del Gal Cilento, Luca Cerretani.