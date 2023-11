Eboli, incidente stradale in via Bachelet: i residenti chiedono una rotonda

È successo questa mattina in via Bachelet all’incrocio stradale, nei pressi della Farmacia comunale del rione Pescara. Due auto sono entrate in contatto e a collisione avvenuta si sono registrati momenti di tensione. Dalle prime notizie pare che nessuno abbia riportato conseguenza ma solo tanto spavento per i malcapitati guidatori.

Indignazione tra i residenti

Paura per i due automobilisti e indignazione per i residenti. Non è la prima volta che si verificano sinistri stradali su questa strada a scorrimento e non è la prima volta che i residenti chiedono la realizzazione di una rotonda che facili il transito in questa zona.