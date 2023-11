Eboli: Incidente stradale, disagi sulla provinciale

Un incidente stradale si è verificato poco fa lungo la Sp30, la strada che collega lo svincolo autostradale di località San Giovanni con località Angona Isca, a Eboli.

Il furgone di una ditta incaricata allo sfalcio dell’erba per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è entrato in collisione con un altro mezzo.

La dinamica

La strada resa viscida dalla pioggia o qualche manovra azzardata, saranno le forze dell’ordine a stabile le cause del sinistro.

Immediati i soccorsi, sul posto le forze dell’ordine e i sanitari. Stando a quanto si apprende, non dovrebbero esserci feriti ma solo contusi. Si attende il bilancio. Traffico in tilt e caschi bianchi a lavoro per ripristinare la circolazione.

Intanto, continua a piovere sulla Piana del Sele e i disagi, in centro e in periferia si contano copiosi.