Caggiano, Ponte Massavetere: un confronto con il Prefetto su richiesta del sindaco per definire interventi

Dopo la segnalazione del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, al Prefetto di Salerno e alle forze dell’ordine riguardante il transito di mezzi pesanti sul ponte Massavetere, sulla SS19ter, Dorsale Aulettese, nonostante il divieto per i veicoli con carico superiore a 3,5 tonnellate a causa degli interventi in corso sull’infrastruttura, è stata convocata una riunione di confronto su richiesta del sindaco. L’incontro è programmato per lunedì 6 maggio alle ore 12:00.

A rischio la sicurezza stradale

Si ricorda che con un’apposita ordinanza, dopo la chiusura totale del ponte, l’Anas ha riaperto il tratto con senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h, nonché il divieto di accesso ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate. Tuttavia, nonostante i controlli delle forze dell’ordine, ci sono ancora numerosi camion che lo attraversano, mettendo a rischio la sicurezza di tutti oltre alla stabilità del ponte.

La richiesta del sindaco

Il sindaco di Caggiano ha inoltre inviato una richiesta al Prefetto di Salerno per definire interventi efficaci che garantiscono la sicurezza degli utenti della strada e limitano gli impatti negativi sulle attività produttive locali, considerando l’importanza strategica dell’arteria stradale come alternativa alla A2 del Mediterraneo.