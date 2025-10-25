Eboli, incidente stradale a Campolongo. Auto finisce fuori strada e si ribalta

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in località Campolongo, a Marina di Eboli.
La dinamica
Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine una vettura ha finito la sua corsa impattando contro un cordoletto laterale alla strada, capovolgendosi.
Da quanto si apprende i quattro uomini all’interno dell’abitacolo sarebbero riusciti a tirarsi fuori dalle lamiere, senza riportare gravi danni.
Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i caschi rossi del distaccamento di Eboli.