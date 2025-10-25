Eboli, incidente stradale a Campolongo. Auto finisce fuori strada e si ribalta

Quattro le persone a bordo del veicolo

A cura di Silvana Scocozza

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in località Campolongo, a Marina di Eboli.

La dinamica

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine una vettura ha finito la sua corsa impattando contro un cordoletto laterale alla strada, capovolgendosi.

Da quanto si apprende i quattro uomini all’interno dell’abitacolo sarebbero riusciti a tirarsi fuori dalle lamiere, senza riportare gravi danni.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i caschi rossi del distaccamento di Eboli.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Controlli incessanti per la salvaguardia dell’ambiente Capaccio Paestum

Interventi in una zona di interesse naturale ed archeologico

Eccellenza: l’Ebolitana completa la rimonta e aggancia la capolista Apice

Al Dirceu finisce 3 a 1 contro la Pol. Puglianello. Nell'intervallo anche…

Eccellenza, secondo tempo fatale al Santa Maria: ko con il Castel San Giorgio

Un gol nel secondo tempo condanna i giallorossi alla sconfitta

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79