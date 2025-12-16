Eboli, il Sindaco Conte azzera la Giunta

Colpo di scena politico a Palazzo di Città. Con un provvedimento ufficiale emesso nella giornata odierna (protocollo n. 51213), il Sindaco di Eboli Mario Conte ha azzerato la Giunta comunale, revocando le deleghe a tutti i componenti del suo esecutivo.
Tabula rasa: il Sindaco senza assessori
La decisione del Primo Cittadino sancisce la fine dell’attuale assetto amministrativo. Da questo momento, il Sindaco Conte si trova senza assessori, avendo sollevato dall’incarico l’intera squadra che lo ha affiancato fino ad oggi.
Il decreto di revoca colpisce tutti i membri della giunta. Lasciano le proprie stanze gli assessori:
• Sgritta
• Corsetto
• Cennamo
• Consalvo
• La Brocca
• Marisei
• Polito
Al via le consultazioni
L’azzeramento non sembra preludere a una crisi al buio, quanto piuttosto a un deciso rimpasto politico. Subito dopo la firma del protocollo, il Sindaco ha avviato la delicata fase delle consultazioni con i gruppi consiliari e le forze politiche della maggioranza.
L’obiettivo è ridisegnare gli equilibri di governo per affrontare la seconda fase del mandato. Nelle prossime ore, uomini e donne della coalizione siederanno al tavolo con Mario Conte per definire il nuovo organigramma.
Totonomi: tra conferme e new entry
L’ambiente politico ebolitano è in fermento. Le trattative serrate serviranno a indicare i nomi del nuovo esecutivo. Secondo le indiscrezioni, la nuova Giunta potrebbe essere un mix tra continuità e rinnovamento: non si escludono, infatti, alcune conferme tra gli assessori appena revocati, che potrebbero sedere nuovamente in Giunta accanto a nuovi ingressi strategici richiesti dai partiti.