Eboli: gli studenti dell’IC Giacinto Romano a lezione di legalità con gli agenti di Polizia Municipale

Una mattina piena di emozioni e grande partecipazione quella che oggi, lunedì 19 maggio, si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Giacinto Romano di via Veneto ad Eboli.

A lezione di legalità con gli studenti

A lezione di legalità e sicurezza gli agenti della Polizia Municipale, i volontari del nucleo comunale di protezione civile, il Soccorso alpino e i Nonni vigili tutti insieme per incontrare la popolazione scolastica e parlare delle buone pratiche della sicurezza in ogni campo della vita sociale. A lezione di legalità e sicurezza sono intervenuti il comandante della polizia municipale Daniele De Sanctis, Saverio De Caro capo nucleo della protezione civile e Marilena Manna per il Soccorso Alpino.

Gli interventi

Interessanti anche gli interventi dell’assessore alla polizia municipale Antonio Corsetto e delle Politiche alla scolastiche Katia Cennamo. Lezioni sul codice della strada sulle normative di sicurezza in caso di calamità e consigli pratici su come comportarsi in situazioni di pericolo, questi i temi al centro della giornata. Le lezioni proseguiranno anche per gli altri alunni delle altre scuole di Eboli. Grande soddisfazione per l’assessore alla viabilità e sicurezza Antonio Corsetto che ha fortemente voluto questa iniziativa.