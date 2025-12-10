Eboli, cresce l’attesa per il Consiglio comunale: bilancio, rimpasto e futuro della maggioranza

Grande attesa a Eboli per il Consiglio Comunale convocato dal presidente Cosimo Brenga. La seduta pubblica si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Pietro da Eboli.
La riunione inizierà con le interrogazioni e proseguirà con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio consolidato. In caso di mancata partecipazione, la seconda convocazione è fissata per venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17.00.
Riunioni e accordi politici
Nelle ultime ore, nelle stanze del Comune e in altre sedi politiche, si stanno svolgendo incontri tra i gruppi di maggioranza che sostengono il governo del sindaco Mario Conte.
La crisi amministrativa, che ha bloccato per mesi l’attività del Comune, sembra avviarsi verso una soluzione grazie a un accordo politico di rimpasto e alla riassegnazione delle deleghe. Tuttavia, dalla minoranza emergono voci critiche: “Negli eventi del cartellone natalizio la risposta a qualche mal di pancia rientrato”, sostengono alcuni esponenti.
Il sindaco Mario Conte, secondo gli osservatori, ha ora la responsabilità di ricompattare la maggioranza, aprirsi a nuove alleanze e guidare il Consiglio Comunale fino alla scadenza naturale del mandato.
L’ordine del giorno
Approvazione del bilancio consolidato – esercizio 2024 ai sensi del d.lgs. . n. 118/2011 e s.m.i.; Presa d’atto determina EDA Salerno n. 170 del 01/10/2024 – Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Eboli (aggiornamento biennale).
Mozione ex art. 25 del Regolamento presentata dal capogruppo consiliare di Italia Viva sulla tenuta politica e amministrativa della maggioranza e sullo stato d’azione di governo della città. Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 291 del 30/11/2025 relativa alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000).
Variante urbanistica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi da parte della Ditta DE.MO.TER Costruzioni srl. Convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale di classe I B tra i Comuni di Eboli e Monte San Giacomo.
Mancata ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 25/09/2025 relativa alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000).