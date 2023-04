Eboli: Carabinieri salvano la vita ad una giovane durante una crisi epilettica per strada

Eboli è stata teatro di un’azione di pronta e tempestiva assistenza da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. Proprio ieri mattina, in via Generale Gonzaga, una giovane di 19 anni si è sentita male mentre camminava sul marciapiedi. La situazione si è rapidamente aggravata, e la ragazza è collassata a terra a causa di una crisi epilettica.

L’intervento dei Carabinieri

Fortunatamente, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si trovava in zona sotto il comando del Capitano Emanuele Tanzilli. Non appena hanno notato la giovane in difficoltà, due carabinieri sono scesi dall’auto e hanno immediatamente prestato soccorso. Hanno prontamente allertato un’ambulanza del 118 per intervenire, ma dato il ritardo nel suo arrivo, hanno preso la decisione di accompagnare personalmente la ragazza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La prontezza di azione dei Carabinieri è stata fondamentale in questa situazione di emergenza, poiché hanno agito in modo rapido ed efficace per garantire che la giovane ricevesse l’assistenza medica necessaria nel minor tempo possibile.

Il trasporto in ospedale

I due Carabinieri hanno accompagnato la giovane in ospedale, dove è stata prontamente presa in carico dai medici.

Nonostante l’episodio di crisi epilettica, fortunatamente le sue condizioni di salute non sono state considerate preoccupanti dai medici che l’hanno visitata.

Un atto di coraggio e professionalità

L’azione dei Carabinieri merita di essere lodata per la loro prontezza di azione, coraggio e professionalità dimostrata in questa situazione di emergenza. Il loro intervento tempestivo ha permesso di salvare la vita di una giovane donna che si trovava in una situazione di grave pericolo per la sua salute.