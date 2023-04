Dramma nel salernitano: muore in Chiesa durante la Santa Messa, tragedia per una donna colta da infarto

Un tragico evento ha sconvolto Salerno ieri sera, nella centrale piazza Portanova. Una anziana donna ha perso la vita mentre si trovava nella chiesa di San Pietro in Vinculis.

La ricostruzione

La signora è stata colta da un malore improvviso che purtroppo si è rivelato fatale. I presenti hanno prontamente allertato i sanitari del 118, che sono intervenuti tempestivamente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’anziana donna è stata dichiarata morta sul posto. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura locale sono giunti sul luogo dell’accaduto per indagare sulla tragica vicenda.

Il cordoglio in Città

La notizia della morte improvvisa dell’anziana donna ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e la comunità di fedeli della chiesa di San Pietro in Vinculis. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia della vittima, che si è trovata ad affrontare una perdita così improvvisa e dolorosa.

Al momento non sono ancora state rese note le cause esatte del malore che ha colpito la signora, e le autorità stanno conducendo un’indagine per accertare le circostanze del decesso. La comunità di Salerno piange la perdita di una donna ben voluta da tutti che era solita frequentare la Chiesa di San Pietro in Vinculis.