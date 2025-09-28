Eboli, Campolongo al buio, insorge il Comitato di Quartiere che denuncia ritardi e chiede risposte concrete

Tiene banco tra le fila della maggioranza del sindaco del comune di Eboli, Mario Conte, la questione illuminazione pubblica a Campolongo e dopo l’affondo dei consiglieri comunali Maratea e Costantino, la risposta piccata dell’assessore La Brocca e la nota stampa del sindaco Conte, sull’argomento scende in campo il presidente del comitato di quartiere Aversana Campolongo che, probabilmente più di tutti, può registrare carenze e disservizi.

La nota del comitato

«Da quasi un anno, questa situazione permane, creando disagi continui non solo ai cittadini residenti, ma a tutte le persone che quotidianamente percorrono questa arteria. Purtroppo, il problema ha già causato numerosi incidenti, con gravi conseguenze potenziali per la sicurezza pubblica», scrive Antonio Alfano presidente del Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana che porta nuovamente all’attenzione il grave problema dell’illuminazione presso l’incrocio del Campolongo Hospital e lungo la strada litoranea che collega Marina di Eboli a Salerno e al Cilento.

«Vogliamo ringraziare ancora una volta i consiglieri comunali Vito Maratea e Sara Costantino per la loro costante e precisa attenzione verso il territorio di Marina di Eboli, che testimonia un impegno concreto a fianco dei cittadini», poi però l’affondo.

“Nessuna risposta concreta”

«Con altrettanto stupore leggiamo la nota stampa dell’Assessore Nadia La Brocca: più volte il problema è stato segnalato, ma ad oggi non si registra ancora una soluzione concreta. Le spiegazioni di carattere tecnico e burocratico non possono giustificare ritardi così prolungati, soprattutto su una questione che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini e sulla vivibilità del territorio».

Il comitato di quartiere non risparmia nessuno e attacca anche l’assessore alla sicurezza Corsetto.

«A ciò si aggiunge la totale assenza di una programmazione seria sulla sicurezza: dopo numerosi annunci da parte dell’Assessore alla Sicurezza sulle fototrappole, ad oggi non ne è stata installata nemmeno una, nonostante siano uno strumento fondamentale contro l’abbandono dei rifiuti».

L’affondo alla Provincia

E poi all’indirizzo dell”Ente Provincia. «Allo stesso modo, mancano azioni concrete di sollecitazione alla Provincia per la messa in sicurezza e la segnaletica della strada provinciale, in particolare in prossimità della rotonda all’incrocio del Campolongo Hospital, più volte teatro di incidenti».

L’analisi del Comitato di quartiere è chiara. La gente che risiede nella popolosa frazione chiede attenzione.



«Ci pare chiaro che, in attesa dell’individuazione dei responsabili di questo ritardo e delle azioni concrete da intraprendere, la mancanza di risposte concrete rappresenti un ostacolo alla tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini. Ribadiamo l’urgenza di un intervento immediato per garantire la riaccensione degli impianti e affrontare con serietà il problema dei rifiuti. Il Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana resterà vigile e continuerà a sollecitare le autorità competenti affinché la sicurezza, la pulizia e il diritto dei cittadini a vivere un territorio decoroso siano finalmente rispettati».