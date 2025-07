Eboli, Borgo Medievale in festa e Scacchi Viventi. Al via la VII edizione di “Federico II e la faida del trono di Sicilia”

Un’esperienza immersiva che attraversa i secoli per emozionare, stupire e coinvolgere grandi e piccoli, in un’atmosfera suggestiva e senza tempo. Un’occasione unica per rivivere e valorizzare la storia del territorio e, in particolare, quella legata al Medioevo, di cui la città conserva ancora oggi importanti e numerose tracce materiali ed immateriali. Eboli si prepara ad accogliere, anche quest’anno, Borgo Medievale in festa e Scacchi Viventi, giunti alla loro VII edizione, in programma nel centro antico dal 25 al 27 luglio.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti più attesi dell’intera provincia, la tre giorni rappresenta l’evento di punta di Eboli Città Sveva, progetto di respiro nazionale con il quale la Città di Eboli rientra in Medieval Italy, la rete che riunisce le più affascinanti città medievali italiane. Un progetto, quello di Eboli Città Sveva, che ha contemplato e contemplerà altre occasioni di promozione del territorio attraverso la riscoperta della storia e che vede in partenariato con il Comune di Eboli, l’Oratorio ANSPI “San Francesco”, la Compagnia di Teatro del Bianconiglio, il gruppo Sbandieratori Ebolitani “Portadogana” e l’associazione Briganti dell’Ermice.

Con circa 400 figuranti in costume, tra dame, cavalieri, arcieri, musici, falconieri, trombonieri, artigiani e osti che animeranno piazze e vicoli del borgo antico tra esibizioni a tema, locande medievali, danze e spettacoli musicali, la manifestazione si annuncia, quest’anno, con tante novità. La prima è relativa alla collocazione del Borgo Medievale che, rispetto al passato, interesserà una zona diversa del centro storico, con un percorso che da piazza della Repubblica (zona chiesa di Santa Maria) tocca Corso Garibaldi, Corso Umberto I e piazza Vestuti, arrivando fino a piazza San Nicola de Schola Graeca.

Confermata, invece, la collocazione della grande scacchiera; sarà ancora una volta piazza della Repubblica, infatti, ad ospitare la spettacolare partita degli Scacchi Viventi, che domenica 27 concluderà la tre giorni: un affascinante gioco che promette ancora una volta avvincenti emozioni. Intitolata “Federico II e la faida del trono di Sicilia- l‘assedio di Napoli e l’assedio di Salerno”, la partita degli Scacchi Viventi di questa VII edizione è ispirata alle celebri battaglie narrate da Pietro da Eboli, nel suo Liber ad honorem Augusti.

Accanto a quella dell’imperatore Federico II di Svevia, centrale nella narrazione di questa edizione 2025 sarà proprio la figura del celebre poeta e cronista del XII secolo. A Pietro da Eboli, infatti, è legata un’altra delle novità 2025: una mostra di miniature riprodotte da un prezioso volume sul “Liber”, curato da Mariano Pastore, Carmelo Currò e Carlo Manzione. La mostra, allestita presso l’atelier Paudice in corso Umberto I, sarà visitabile durante tutta la durata della manifestazione, come anche le numerose chiese del centro storico che resteranno eccezionalmente aperte, per un viaggio anche spirituale nelle bellezze artistiche della città.

Quest’anno, infine, la rappresentazione storica si arricchisce di un elemento caratterizzante, quello dei cortei. Al consueto Corteo dell’Imperatore se ne affiancheranno altri due, ovvero il Corteo del Vescovo con i nobili al seguito e il Grande Corteo degli Scacchi Viventi. Tra abiti di foggia medievale, stendardi, tamburi e vessilli, sarà davvero come camminare insieme nella storia, emozionandosi ad ogni passo.

Il Programma

Venerdì 25 luglio ore 20

Inaugurazione Borgo Medievale:

piazza della Repubblica (zona chiesa di Santa Maria), corso Garibaldi, corso Umberto I, piazza Vestuti, piazza San Nicola de Schola Graeca.

Sabato 26 luglio ore 20.30

Corteo dell’Imperatore (da San Bartolomeo a Santa Maria della Pietà)

Corteo del Vescovo (da San Nicola de Schola Graeca a Santa Maria della Pietà)

Borgo Medievale:

piazza della Repubblica (zona chiesa di Santa Maria), corso Garibaldi, Corso Umberto I, piazza Vestuti, piazza San Nicola de Schola Graeca

Domenica 27 luglio ore 20.00

Grande Corteo degli Scacchi Viventi (da San Francesco a “fuori la porta”, ovvero Piazza della Repubblica)

A seguire Scacchi Viventi (Piazza della Repubblica)

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo della manifestazione e restare aggiornati su tutti i dettagli:

Facebook: Eboli città Sveva (Scacchi Viventi)

Instagram: scacchiviventi

Tiktok:scacchiviventi_

Email: scacchiviventi@hotmail.com