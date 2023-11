Eboli, arrivano le case dell’acqua. Pubblicato invito agli operatori economici

E’ rivolto ad operatori economici che siano interessati all’installazione di distributori alla spina di acqua potabile, denominati “casette dell’acqua”, l’avviso pubblico pubblicato dal Comune.

I distributori verranno installati a Piazza Epitaffio, al Rione Paterno, in P.zza XXV Aprile e/o nei pressi degli impianti sportivi tra il Palasele e il Dirceu.

Le case dell’acqua ad Eboli

“Le casette dell’acqua sono distributori ai quali i cittadini possono recarsi per approvvigionarsi di acqua potabile sia liscia che gassata, microbiologicamente pura, prelevata dall’acquedotto pubblico, a costi decisamente inferiori rispetto all’acqua imbottigliata e evitando l’inquinamento causato dalle bottiglie in plastica. Saranno infatti gli stessi cittadini a dotarsi di idonei contenitori che potranno tranquillamente riutilizzare per riempirli a proprio piacere. Il costo è regolamentato dal Comune: 1 litro di acqua liscia costerà 5 centesimi, mentre un litro di acqua gassata ne costerà 10”, fanno sapere da Palazzo di Città.

“Si tratta di un primo esperimento al quale potranno, se ben accolto dalla cittadinanza, seguirne altri aumentando il numero delle casette dell’acqua e servendo, così, anche altri quartieri cittadini. Le spese di installazione, compresi gli allacciamenti, saranno a carico dei gestori che potranno rivalersi tramite il prezzo dell’erogazione”, scrive il capostaff del Sindaco.