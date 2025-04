Eboli: ancora un incidente allo svincolo autostradale, pressing per i lavori | VIDEO

L’ennesimo incidente verificatosi allo svincolo della A2 di Eboli ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in zona. Il sinistro ha interessato una autocisterna, finita contro il guardrail; per fortuna nessun ferito ma traffico in tilt.

“A nulla valgono le parole, le promesse e le dichiarazioni di intenti”

Non si è fatto attendere il commento dell’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che ha perso un fratello in un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale e che in più occasioni si è battuto affinché si prendessero provvedimenti celeri a garanzia della sicurezza degli automobilisti. «Ancora un incidente all’uscita di Eboli. L’ennesimo grave incidente stradale sull’ A2 e sempre in prossimità del disgraziato svincolo per l’uscita di Eboli – scrive Valiante sui social – come quel doloroso 18 luglio scorso, è stata coinvolta un’autocisterna. Certo è che nulla cambia, a nulla valgono le parole, le promesse e le dichiarazioni di intenti. È questa purtroppo l’unica certezza. Tutto come sempre».

Attesa per la convenzione tra Anas e Rfi

Per il nuovo svincolo si continua ad attendere: si attende la firma della convenzione tra Anas e RFI per l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria. Il nuovo svincolo autostradale sarà realizzato contestualmente al tracciato dell’alta velocità, in linea con quanto chiesto dall’Amministrazione Comunale di Eboli in sede di conferenza dei servizi di un anno fa.