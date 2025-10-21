Eboli, alloggi popolari e dignità legati: Unione Inquilini chiama a raccolta istituzioni e cittadini

L'odissea delle famiglie bloccate a Eboli è il simbolo del degrado nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Denuncia sull'abbandono e le richieste di "Sfratti Zero".

A cura di Redazione Infocilento
Appartamento

Da agosto, alcune famiglie residenti in un edificio di edilizia popolare a Eboli vivono una situazione di grave disagio a causa di un ascensore fuori uso. L’episodio, che va oltre il semplice guasto tecnico, è emerso come un chiaro simbolo del degrado e dell’abbandono in cui versa gran parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) non solo in Campania, ma nell’intero Paese.

Il problema non è isolato. Le denunce sul fatto che gli alloggi popolari, nati per garantire il diritto alla casa, siano diventati «luoghi del silenzio istituzionale» si susseguono da anni.

Il quadro è fatto di ascensori fermi per mesi, infiltrazioni, impianti elettrici e termici mal funzionanti e spazi comuni lasciati al deterioramento. Gli interventi di manutenzione, troppo spesso, arrivano «tardi, spesso solo dopo proteste o articoli di giornale».

Patrimonio pubblico in declino e l’aumento del bisogno

La situazione è aggravata dalla vetustà degli immobili: in Campania, come in molte altre regioni, migliaia di famiglie abitano in case popolari edificate oltre quarant’anni fa e mai sottoposte a ristrutturazioni serie.

Parallelamente al deterioramento del patrimonio, il bisogno abitativo è in crescita. Le liste d’attesa si allungano e gli sfratti, in particolare per morosità incolpevole (dovuta perlopiù a perdita del lavoro o redditi insufficienti per reggere i costi del mercato), colpiscono decine di migliaia di famiglie ogni anno.

Nonostante questa emergenza sociale, l’Italia destina meno del 5% del patrimonio abitativo complessivo all’edilizia pubblica. A questo si aggiunge la criticità legata alla gestione: le risorse per la manutenzione e per nuove assegnazioni risultano «scarse e frammentarie», e gli enti gestori locali sono bloccati da una burocrazia che «paralizza ogni intervento».

Leggi anche:

Eboli, 56 nuovi alloggi, scatta la protesta dei residenti: “Il Borgo non si tocca”

La mobilitazione nazionale “sfratti zero”

In risposta a questo contesto di crisi, l’Unione Inquilini ha lanciato la mobilitazione nazionale “Sfratti Zero”, che si svolge nel mese di ottobre. L’obiettivo della campagna è quello di esigere misure concrete dalle istituzioni. Le principali richieste avanzate sono:

  • Il rilancio dell’edilizia pubblica come strumento reale di giustizia sociale;
  • Un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli alloggi ERP;
  • Il blocco degli sfratti per morosità incolpevole e l’istituzione di un fondo stabile di sostegno all’affitto.

La posizione è netta: «Non chiediamo favori: chiediamo che lo Stato e la Regione facciano il loro dovere. Che chi abita in una casa popolare non debba vivere nell’abbandono o nella paura di perdere il tetto».

Appello ai candidati regionali per impegni certi

A poche settimane dalle elezioni regionali, le associazioni rivolgono un appello diretto ai candidati, esortandoli ad assumere «un impegno pubblico per l’edilizia sociale, con risorse certe, tempi chiari e la partecipazione diretta degli inquilini nei processi decisionali».

Viene sottolineata l’insufficienza di «promesse o fondi una tantum», e la necessità di adottare politiche abitative stabili, trasparenti e controllabili. Il tema del diritto alla casa, conclude l’appello, non è secondario, ma rappresenta «il termometro della civiltà di un territorio».

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

jihad

Terrorismo sul web, arrestato a Sicignano degli Alburni 33enne tunisino: inneggiava alla jihad su TikTok

Arrestato a Sicignano degli Alburni un 33enne tunisino con l'accusa di istigazione…

Roscigno, presentazione PEBA

Roscigno, al via l’iter per il PEBA: verso un Comune più accessibile e inclusivo

Il PEBA rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare ed attuare interventi concreti…

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 21 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79