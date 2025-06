Eboli: al via Percorsi Innovation Camp 2025, ecco come candidarsi

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare alla seconda tappa di Percorsi Innovation Camp 2025, il festival itinerante di impact design che attraversa il Sud Italia per promuovere rigenerazione urbana, cittadinanza attiva e innovazione sociale.

L’iniziativa

L’iniziativa è promossa da GRUV srl Società Benefit, laboratorio di innovazione specializzato in progettazione partecipativa e impatto rigenerativo. Dopo la prima tappa a Salerno, il festival arriva a Eboli (SA) dal 2 al 5 luglio 2025, con il patrocinio del comune di Eboli e la collaborazione di Sellalab e Hub RETE Salerno Invitalia.

Quattro giorni per ripensare le città

Il tema centrale dell’edizione 2025 è l’innovazione dell’ecosistema urbano, declinato in un’esperienza formativa e trasformativa, progettata per supportare fino a 35 partecipanti – studenti, giovani professionisti, amministratori locali, attivisti e rappresentanti del terzo settore tra i 18 e i 40 anni, attraverso un programma di 4 giorni nel Centro Antico di Eboli. L’obiettivo è sviluppare soluzioni reali, sostenibili e replicabili per ripensare le città come ecosistemi rigenerativi. I partecipanti selezionati avranno accesso gratuito a:Workshop pratici e sessioni formative su impact design, innovazione sociale e rigenerazione urbana; Talk ispirazionali con esperti, change maker e imprenditori; Esplorazioni urbane e visite guidate alla scoperta del territorio; Attività di gruppo per rispondere a 7 sfide progettuali multidisciplinari; Mentorship, networking, lavoro collaborativo e presentazione finale dei progetti.

I partner dell’iniziativa

Il Comune di Eboli, che ospita per il secondo anno consecutivo l’iniziativa, rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento giovanile e per lo sviluppo di iniziative che coniughino innovazione, cultura civica e rigenerazione territoriale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del centro antico e di sostegno all’imprenditorialità locale. Il Sindaco di Eboli, avvocato Mario Conte, accoglie con entusiasmo l’iniziativa: «Ospitare per il secondo anno consecutivo Percorsi Innovation Camp significa dare continuità a un importante percorso di ascolto e attivazione delle energie giovanili messo in campo dalla nostra Amministrazione. Il nostro impegno è massimo per valorizzare la città, permettendo a giovani provenienti da tutta Italia di viverla, scoprirla e promuoverla una volta tornati a casa». «Percorsi Innovation Camp rappresenta per noi un’occasione concreta per rafforzare il legame tra i giovani e il territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso strategico avviato già lo scorso anno, arricchito in primavera con il progetto BarCamp Eboli, e che continuerà durante l’estate con nuove attività capaci di attrarre giovani talenti da tutto il Sud Italia. Come amministrazione, crediamo fermamente che le politiche giovanili debbano essere spazi reali di possibilità, dove immaginazione, competenze e partecipazione attiva si incontrano per costruire futuro. Eboli ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mezzogiorno per chi vuole progettare cambiamento e noi siamo pronti a sostenerlo con visione e concretezza», dichiara Vito Maratea, Consigliere delegato alle Politiche giovanili.

GRUV è un laboratorio di innovazione specializzato in design per l’impatto positivo. Supporta imprese, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore nello sviluppo di soluzioni capaci di generare impatto sociale, ambientale ed economico, con un approccio centrato sulle persone e orientato alla trasformazione sistemica. «Con Percorsi vogliamo portare l’innovazione nei territori dove può fare davvero la differenza», commenta Donato Ciao, CEO di GRUV.

«Partiamo dalle sfide delle comunità locali per attivare processi concreti di trasformazione e costruire insieme economie rigenerative e distribuite. Pensiamo alle città come laboratori di innovazione dove affrontare le sfide globali del nostro tempo».

Sellalab è la piattaforma di innovazione a impatto del Gruppo Sella, nata per accompagnare persone e imprese nel percorso verso una transizione sostenibile e responsabile. Attraverso l’innovazione aperta, Sellalab promuove modelli di crescita capaci di generare impatti positivi, duraturi e misurabili nei territori in cui opera.

Domenico Lo Priore, Head of Competence Center Open Innovation, Sella, commenta «Come Sellalab crediamo fortemente che il futuro dell’innovazione passi attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Percorsi – Innovation Camp rappresenta un’occasione concreta per trasformare le idee in azioni capaci di generare impatto nei territori. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa e ospitarla nei nostri spazi di Salerno: un luogo aperto, dinamico, pensato per connettere talento, imprenditorialità e visione condivisa del cambiamento».

Hub RETE Salerno è l’hub territoriale del progetto “Rete”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e per i partecipanti che risiedono a oltre 70 km da Eboli è disponibile un’opzione di alloggio convenzionato ad un costo simbolico accessibile. Le attività si svolgeranno dal 2 al 5 luglio, dalle 9:30 alle 18:30, con una serata conclusiva di premiazione prevista sabato 5 luglio a partire dalle ore 20:00, in cui ogni team presenterà il proprio progetto alla giuria. Le candidature sono aperte fino al 22 giugno 2025 sul sito ufficiale dell’iniziativa.https://percorsifestival.itPer informazioni: info@gruvstudio.it