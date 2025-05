Agropoli: gli alunni della “Landolfi” in visita alla fattoria Didattica Improsta di Eboli

In una splendida giornata di primavera, gli alunni del Primo Circolo Didattico di Agropoli hanno vissuto un’esperienza educativa indimenticabile presso la Fattoria Didattica Improsta di Eboli. Situata nel cuore della Piana del Sele, l’azienda agricola regionale si estende su circa 140 ettari e rappresenta un modello di agricoltura multifunzionale e sostenibile.

La giornata

Accolti con entusiasmo dal personale dell’azienda, i bambini hanno partecipato a diversi laboratori didattici pensati per avvicinarli al mondo rurale e alle tradizioni agricole del territorio. Tra le attività proposte, grande successo ha riscosso il laboratorio “Dal grano al pane”, dove gli alunni hanno potuto seguire l’intero ciclo di produzione del pane, dalla macinazione del grano alla cottura finale. Non meno coinvolgente è stato il percorso “Il piccolo allevatore”, che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino gli animali della fattoria, in particolare le bufale, e di comprendere l’importanza dell’allevamento nella produzione di latte e derivati.

Punto di riferimento per l’educazione ambientale

Questa esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita per gli alunni, che hanno potuto apprendere in modo pratico e diretto i valori della sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e della valorizzazione delle tradizioni locali. La Fattoria Didattica Improsta si conferma così un punto di riferimento per l’educazione ambientale e alimentare nella regione Campania, offrendo percorsi formativi che uniscono teoria e pratica in un contesto stimolante e accogliente.