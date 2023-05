Eboli, a scuola di teatro: trionfano a Campagna gli alunni dell’I.C. “G. Romano”

Grande successo per gli alunni che hanno partecipato al progetto extracurriculare “A scuola di teatro…il teatro a scuola” con la loro suggestiva perfomance teatrale “Storie a mezz’aria tra realtà e virtualità“.

La rassegna di teatro

Nell’ambito della Rassegna internazionale di teatro educativo “Il Gerione” gli alunni hanno presentato il loro spettacolo il 20 maggio presso l’Auditorium” G.Palatucci” Quadrivio di Campagna e il 22 maggio alle ore 17 30 presso l’Auditorium dell’Istituto.

“Storie a mezz’aria tra realtà e virtualità” è una messinscena di essenziale e carico contenuto che affronta l’uso proprio ed improprio dei social, attraverso storie di bambini immersi tra la realtà e la virtualità. Le tre scene che caratterizzano lo spettacolo teatrale sono ambientate in una camera da letto per bambini: nella prima scena alcune bambine smettono di studiare e di giocare con i classici giochi che reputano noiosi per immergersi nel sogno di diventare non principesse, ma vere e proprie “Baby influencer”, le “Spice Baby“ che desiderano conquistare il Web.

La seconda scena pone l’accento sulla violenza nel Web, attraverso i giochi on line e sul fenomeno del bullismo nel mondo reale e sul cyberbullismo del mondo virtuale.

Riccardo, protagonista della seconda scena, si imbatte nella storia di Vincenzo, avatar professor Grammaticus, e in quella di Carolina Picchio, prima vittima di cyberbullismo in Italia.

Nella terza scena incontriamo gli Hikikomori, adolescenti che si rifiutano di uscire di casa, di incontrare coetanei e di avere rapporti sociali. L’unico contatto con il mondo esterno è rappresentato dai social, considerati finestre sul mondo e dai quali essi impareranno a comunicare i loro bisogni e a scoprire il valore autentico dell’altro, racchiuso nella potenza di un abbraccio.

Le dichiarazioni

“Lo spettacolo è il risultato di un intenso percorso laboratoriale che ha visto lavorare, fianco a fianco, gli alunni della scuola primaria e secondaria. La scrittura scenica del testo, autoprodotto dagli alunni, si è sviluppata a partire da momenti di confronto, discussione, improvvisazione a cui tutti i ragazzi, opportunamente guidati, hanno collaborato attivamente. Ringraziamo i docenti Rossella Cerrone e Rosalba Vespasiano per aver appassionato i loro alunni all’arte del teatro e la nostra Dirigente, la dott.ssa Angela Di Donato, per riconoscere e sostenere la profonda valenza del teatro educativo”.