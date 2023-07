E’ il giorno del dolore e del silenzio. L’addio a Francesca e alla sua piccola Vittoria, con rose bianche e palloncini rosa

E’ il giorno del dolore e del silenzio. E’ il giorno dell’addio a Francesca e alla sua piccola Vittoria. La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Sassano era gremita per l’ultimo saluto a Francesca Calandriello, deceduta in seguito all’incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio in Viale dello Sport a Sant’Arsenio. Francesca, 27 anni, era incinta al nono mese e purtroppo insieme a lei ha perso la vita anche la piccola che aveva in grembo.

Una tragedia che ha scosso diverse comunità

Una tragedia che ha sconvolto due comunità, quella di Sant’Arsenio, dove Francesca viveva con suo marito Antonio. Si erano sposati lo scorso anno. E quella di Sassano, suo paese di origine. La donna dopo l’impatto avvenuto con un furgone di una società sportiva ha riportato traumi così gravi da essere necessario il trasporto in eliambulanza a Salerno. Proprio durante il viaggio la donna ha perso la vita insieme alla sua bambina. Sabato, dopo l’esame autoptico la salma è stata rilasciata dal magistrato, e portata a Sant’Arsenio, nella bella casa che Francesca insieme a suo marito Antonio, avevano acquistato.

Tantissime presenze per l’ultimo saluto

Tantissime le persone, da tutto il Vallo di Diano, hanno voluto salutarla e stringersi intorno ai familiari e agli amici. Oggi il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Padre Antonio De Luca, ha chiesto il silenzio e la preghiera per affrontare questo immane dolore. All’uscita dalla chiesa rose bianche, palloncini rosa e due colombe hanno salutato Francesca e Vittoria.

Anche il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, le ha ricordate con affetto e commozione. Ad accompagnare il feretro all’uscita della Chiesa anche una canzone di Andrea Zeta.