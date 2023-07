Incidente a Sant’Arsenio: grave donna incinta al nono mese

Gravissimo incidente in viale dello Sport a Sant’Arsenio. Si tratta di una zona già teatro, purtroppo, di altri incidenti stradali. Stando alle prime ricostruzioni un’auto, una Fiat 500 condotta da una ragazza di 27 anni si è scontrata con un furgone di una società sportiva della zona. La giovane, in stato di gravidanza, al nono mese, è in condizioni molto gravi.

I soccorsi

Si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Salerno con un’eliambulanza. Illeso il conducente del furgone. Sul posto la polizia municipale di Sant’Arsenio, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime importanti cure per cercare di stabilizzare la donna, ma le sue condizioni restano gravi.

Una comunità in apprensione

La popolazione di Sant’Arsenio è sgomenta per l’accaduto. Questa è una comunità già colpita da altri tragici incidenti stradali.