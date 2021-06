Un uomo di 72 anni di Sant’Arsenio è ricoverato in prognosi riservata in seguito ai traumi riportati dopo un incidente domestico. Il pensionato stava facendo dei lavori in casa su una scala quando è caduto accidentalmente.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo presso il vicino ospedale “Curto” a Polla.