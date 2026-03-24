Alburni

Due “micro-scosse” di terremoto tra Alburni e Golfo di Policastro. Nessun danno

Due lievi scosse di terremoto registrate all'alba del 24 marzo 2026 nel Salernitano. Epicentri a Sapri (1.8) e Bellosguardo (1.5). Nessun danno, situazione sotto controllo.

Ernesto Rocco
Terremoto

Un risveglio scandito da una vibrazione della terra quello vissuto all’alba di oggi, 24 marzo 2026, dagli abitanti del basso Cilento e dell’area del Golfo di Policastro. Una lieve scossa di terremoto è stata infatti registrata nelle prime ore del mattino, localizzata nello specchio d’acqua antistante la baia di Sapri. Nonostante il sisma sia stato chiaramente avvertito da una parte della popolazione locale, non si segnalano danni a persone o strutture.

I dettagli tecnici rilevati dall’INGV

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, l’evento tellurico principale ha avuto luogo precisamente alle ore 06:37:05. Il sisma è stato classificato con una magnitudo locale (ML) di 1.8, un’intensità strumentale contenuta ma sufficiente a rendere percepibile il movimento tellurico in condizioni di silenzio ambientale. L’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 40.0177 di latitudine e 15.5937 di longitudine, con un ipocentro fissato a una profondità di circa 9 chilometri sotto il livello del mare.

Precedente evento sismico nell’area di Bellosguardo

Il monitoraggio costante del territorio ha permesso di rilevare anche un altro evento sismico di minore entità nelle ore immediatamente precedenti. Intorno alle ore 06:09, una scossa di magnitudo 1.5 è stata segnalata nel comune di Bellosguardo. In questo caso, l’evento è risultato pressoché impercettibile alla popolazione, complice anche una maggiore profondità ipocentrale, stimata a circa 14 chilometri. Entrambi gli episodi rientrano nella normale attività tellurica della regione e non rappresentano un segnale di allerta.

Percezione sul territorio e assenza di criticità

Sebbene il valore della magnitudo sia rimasto su livelli bassi, la scossa delle 06:37 è stata avvertita distintamente da alcuni cittadini del Golfo. Episodi di questa natura sono frequenti nelle zone sismicamente attive della penisola e, come confermato dalle autorità e dai rilievi tecnici, “raramente producono effetti rilevanti quando si attestano su valori così bassi”.

Monitoraggio dell’area e rassicurazioni alla popolazione

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia prosegue la sua attività di sorveglianza. Al momento non si registrano sequenze sismiche significative o scosse di assestamento di rilievo collegate ai due eventi del mattino. Gli esperti ribadiscono che si tratta di scosse di lievissima entità che non devono destare alcuna preoccupazione tra i residenti: la situazione resta monitorata e inquadrata nel normale quadro di stabilità del territorio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.