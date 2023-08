Due incidenti stradali nel Cilento: feriti due centauri e un ex consigliere comunale di Agropoli

Ancora una volta, un incidente stradale sulla SS18 a Capaccio Paestum. Questa volta, la sfortunata coppia di centauri coinvolta è composta da due giovani di 23 anni, residenti a Castiglione dei Genovesi. L’incidente si è verificato in località Spinazzo, dove i due motociclisti, a bordo di uno scooter, sono entrati in collisione con un’auto Citroen, finendo in modo rovinoso sull’asfalto. Dopo lo scontro, l’auto ha urtato violentemente la segnaletica stradale posta su un cordolo spartitraffico, causando ulteriori danni.

I soccorsi

La scena è stata immediatamente raggiunta da soccorritori. Il personale medico ha fornito le prime cure necessarie ai due feriti, i quali sono poi stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Battipaglia per ulteriori trattamenti. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Agropoli. Disagi al traffico.

L’incidente sulla Cilentana

Nella giornata di ieri un altro incidente si è verificato sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Ceraso. Un uomo di Agropoli, già amministratore del comune cilentano, che viaggiava a bordo del suo scooter, è finito violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. Trasportato in codice rosso in ospedale, per lui si è reso necessario un intervento chirurgico. Al momento resta sotto osservazione.