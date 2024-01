Dramma ad Agropoli, pescatore morto in mare

Dramma questa mattina tra Agropoli e Capaccio Paestum, nei pressi della foce del fiume Solofrone. Un pescatore di Agropoli, M.P., di circa 70 anni, è stato trovato morto in mare, senza abiti, vicino alla sua imbarcazione, pare appeso coi piedi sullo scalmo e la testa nell’acqua che toccava l’elica.

Gli interventi

Da comprendere la dinamica dell’incidente, forse l’uomo è rimasto incastrato nel rullo. Il pescatore, infatti, aveva appena ritirato le reti. Sul posto, per il recupero del corpo, la Guardia Costiera di Agropoli e i Carabinieri. Presenti anche i sanitari del 118, Vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e alcuni pescatori immediatamente accorsi in zona.

Indagini in corso

Si attende l’intervento del medico legale per esaminare il cadavere e stabilire le cause del decesso.

Soltanto pochi giorni fa un altra tragedia si è verificata in mare, a poca distanza. In quel caso a perdere la vita Eustachio Sorvillo, sub professionista, intervenuto per recuperare la rete di alcuni pescatori che era rimasta impigliata sui fondali.