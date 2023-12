Dramma a Capaccio, sub di Agropoli muore nel tentativo di recuperare una rete

Dramma questa mattina nelle acque antistanti Licinella, a Capaccio Paestum. Un sub, E.S., di circa 60 anni di Agropoli, è morto dopo essersi immerso in mare per recuperare una rete da pesca che pare si fosse incagliata. Tuttavia qualcosa è andato storto ed è avvenuta la tragedia.

I soccorsi

Sul posto, dopo l’allarme, gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Da comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto, pare che però sia stato un malore improvviso a stroncargli la vita . La vittima era titolare di un centro sub.

Sono in corso le operazioni di recupero del corpo.